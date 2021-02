Abodi: “Il Palawanny sia da stimolo per chi vede la situazione un po’ nera. Ho grande fiducia in Nardella, siamo a disposizione”

Il presidente dell’istituto di credito sportivo nonché tra i candidati per il Ministero allo Sport nel futuro governo Draghi, Andrea Abodi, ha parlato a margine del sopralluogo del Palawanny.

Queste le sue parole: “C’è tanta soddisfazione, perché c’è il senso dell’utilità dell’istituto che è stato efficiente anche perché ha avuto a che fare con un promotore dell’opera di grande valore e un’amministrazione comunale che ha collaborato in maniera intensa. C’è l’emozione di un cantiere che va avanti, in una fase in cui soprattutto nello sport è tutto fermo. Mi auguro che sia non soltanto il riconoscimento per chi è stato in grado di fare tutto ciò, ma anche per quelli che oggi vedono la situazione un po’ nera. Che ci sia uno squarcio di luce, un po’di fiducia e speranza delle quali abbiamo bisogno e questo si dimostra non con le parole, ma con i fatti. Lo stadio della Fiorentina? Io ho grande fiducia in Nardella, nell’amministrazione, nella città e nella ricchezza di volontà, determinazione e di carattere, oltre che di gentilezza e di valori culturali. Possono sembrare cose estranee ad un progetto del genere, ma è tutto questo che mi dà fiducia. Aspettiamo che tutto proceda, come ha detto il sindaco. Noi siamo a sempre a disposizione“.