Accardi: “La Fiorentina deve intervenire in ogni reparto. Piatek…”

Il noto procuratore ed esperto di mercato Giuseppe Accardi è intervenuto sulle colonne di Tutto Mercato Web parlando del mercato che sarà nelle squadre della massima serie. Accardi ha anche analizzato la situazione in casa Fiorentina dicendo che: “ha bisogno di intervenire in centrocampo, davanti e in difesa”.

Inoltre ha parlato anche dell’obiettivo per l’attacco gigliato Piatek dicendo: “Accanto a Ibra potrebbe fare bene. Le sue caratteristiche possono sposarsi con quelle dello svedese. Al Milan non conviene darlo via”.

Secondo Accardi il Milan non dovrebbe privarsi dell’attaccante polacco perchè proprio con Ibra troverà nuovi stimoli. La Fiorentina chi cerca in attacco? Al momento sembra Cutrone il più vicino.