Accardi: “Vlahovic era un leader nella Fiorentina, adesso è uno dei tanti nella Juventus”

Il procuratore sportivo Giuseppe Accardi ha commentato a TMW Radio il momento complicato della Juventus tirando in ballo anche l’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Milik ha molta più esperienza di Vlahovic, cosa che conta non poco quando si gioca nella Juventus. Il serbo è passato dall’essere un leader nella Fiorentina ad essere uno dei tanti nella Juventus, dove viene utilizzato in maniera differente”.

E aggiunge: “Milik è inoltre un attaccante che si può sposare bene con Vlahovic, perché nella loro diversità possono completarsi”.