Accordo raggiunto con Oliveira, non con il Porto. Ecco a quanto è “ferma” l’offerta viola

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina, grazie al lavoro del procuratore Jorge Mendes, ha già raggiunto l’accordo economico con Sergio Oliveira, centrocampista del Porto, classe 1992. Si parla di una cifra intorno ai 3 milioni netti di euro a stagione per 4 anni. Un ingaggio in linea con il valore del giocatore, autore di un’ottima stagione impreziosita da un bottino di 20 reti, tra cui la doppietta che ha eliminato la Juventus dalla Champions. Il nuovo tecnico viola Rino Gattuso ha dato il via libera per l’acquisto del portoghese. Nel suo disegno tattico (4-2-3-1) Oliveira potrà fare coppia di reparto con il marocchino Amrabat. Non sarà, però, un’operazione che si chiuderà in tempi rapidi. L’accordo con il Porto infatti è ancora lontano. Il club lusitano chiede 20 milioni di euro, la Fiorentina non vorrebbe andare oltre i 12 più bonus.