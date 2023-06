Accordo raggiunto, Milan vicinissimo ad accogliere un nuovo centrocampista. Già accantonata l’ipotesi Amrabat?

In queste ore sono emerse voci in merito a un interessamento da parte del Milan per Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina tuttavia non era l’unico nome sulla lista dei rossoneri, che infatti sembrano intenzionati a virare su un altro profilo per sostituire Tonali.

Stiamo parlando di Ruben Loftus-Cheek, che in questi minuti sembra davvero vicinissimo al Milan. Diverse testate riportano di un accordo ormai raggiunto tra i rossoneri e il Chelsea, con il giocatore destinato a sbarcare a Milano già nei prossimi giorni. Di conseguenza si allontana l’ipotesi Amrabat, che verosimilmente la prossima stagione giocherà in un campionato estero con la Spagna in pole position.