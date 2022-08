Manca solo l’ufficialità per l’approdo di Bartlomiej Dragowski allo Spezia. Secondo quanto riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini, infatti, il polacco classe ’97 della Fiorentina ha raggiunto l’accordo con la società ligure per un contratto triennale e nelle prossime ore lascerà la squadra toscana per sottoporsi alle visite mediche già nella giornata di oggi.

Nelle casse del club viola 2,5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita.