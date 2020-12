Ad inizio anno torna Commisso! Stadio e non solo: Il mercato viola riguarderà anche l’area dirigenziale. Tutti gli appuntamenti del Presidente

Il 2021 si aprirà col botto per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, è previsto per il 3 gennaio il “nuovo” arrivo del Presidente Rocco Commisso in riva all’Arno. Il tycoon italo-americano dovrebbe soggiornare a Firenze per 45 giorni salvo complicazioni. Commisso ha in agenda una serie di appuntamenti con dirigenti importanti per supportare il lavoro di Daniele Pradè e Joe Barone, con l’intenzione di far crescere anche il figlio Joseph sotto il profilo dirigenziale. I profili che la Fiorentina sta valutando riguardano dirigenti per l’area tecnica e manageriale, con un Direttore Generale esperto e un’area scouting moderna. E’ previsto l’inserimento in società di un vero e proprio team manager visto che al momento è stato riadattato il segretario sportivo in quel ruolo. Sarà un periodo ricco di appuntamenti per il presidente; sono previsti inoltre una serie di incontri per valutare l’ipotesi Caserma Perotti sul fronte stadio.

