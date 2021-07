Ad un mese dall’esordio contro la Roma, Mourinho deve fare a meno di due ex Fiorentina

A poco meno di un mese dall’esordio stagionale tra Roma e Fiorentina (22 Agosto) Mourinho deve fare i conti con due assenze nel suo centrocampo. Si tratta di due ex giocatori della Fiorentina, che per due motivazioni diverse oggi non si sono allenati col resto della squadra.

Il primo è Veretout. Il francese si è infatti fermato in queste ore per un problema fisico di natura muscolare al quadricipite della coscia destra. Servirà dunque un po’ di tempo per rivederlo di nuovo agli ordini di mister Mourinho. In seguito ai vari accertamenti ed esami di rito sarà poi stabilita la tabella di recupero.

Altro assente è invece Nicoló Zaniolo, che è diventato papà. Come riporta l’ANSA, è nato oggi il piccolo Tommaso, figlio arrivato dalla relazione con la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta. Il giocatore era assente all’allenamento mattutino per un permesso concordato con la Roma per motivi familiari.