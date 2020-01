Adailton: “La Fiorentina ha deluso. Non ha ancora un’anima”

L’ex attaccante del Bologna, Adailton ha rilasciato una intervista a TMW Radio parlando anche della prossima avversaria dei dei felsinei ovvero la Fiorentina: “Tra i viola e la Samp forse il rendimento più deludente è quello della Fiorentina, perché la Sampdoria era già partita male. Non si è mai messa in discussione e ora Ranieri è riuscito a dare qualcosa in più. La Viola ha deluso di più, ha dei giocatori importanti dai valori individuali di alto livello. Era partita bene, poi si è persa senza mai ritrovarsi. Non ho ancora visto l’anima della squadra”.