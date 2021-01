Adami: “Abbiamo commesso troppi errori, la reazione è arrivata troppo tardi”

Il centrocampista della Fiorentina Femminile Greta Adami, dopo la sconfitta contro l’Inter, ha commentato la prestazione della squadra. Queste le sue parole ai canali social viola: “Oggi pomeriggio non hanno funzionato troppe cose. Abbiamo fatto troppi errori, e quando sbagli troppo avvantaggi la squadra avversaria: oggi le nostre avversarie hanno fatto meglio di noi. Ora è tempo di pensare al campionato, poi andremo a Firenze per giocare la partita di ritorno e rimontarla in tutti i modi. Probabilmente la reazione c’è stata troppo tardi, scenderemo in campo a Firenze con lo spirito di rimonta, con lo spirito di una squadra unita, per lottare su tutti i palloni e riprenderla”.

