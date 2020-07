Adani: “Della Fiorentina mi resta tanto. Trapattoni incredibile. Batistuta…”

L’ex difensore della Fiorentina, ora commentatore Tv, Daniele Adani è intervenuto sul Roma Match Program parlando proprio della società viola: “Dei tre anni alla Fiorentina mi resta tantissimo. Fu il mio approdo in una grande squadra, a 25 anni, venendo dal Brescia. È stata un’esperienza che mi ha segnato come calciatore e come uomo. Dopo un mese debuttavo in Champions League segnando un gol. Ero in una squadra fortissima, di talento e personalità. Col tempo diventai titolare, dopo circa tre mesi. Ed era un periodo d’oro per la Serie A“.

E poi: “Era il momento delle così definite Sette Sorelle. C’era Gabriel Omar Batistuta, c’erano Predrag Mijatovic, Manuel Rui Costa, Angelo Di Livio, Jorg Heinrich che aveva vinto Champions e Intercontinentale con il Borussia Dortmund. C’era soprattutto Giovanni Trapattoni in panchina, uno degli allenatori più importanti nella storia del calcio italiano. Tecnico incredibile, molto più evoluto di quello che si voleva far credere. Schierava spesso tanti uomini offensivi, dando equilibrio e vittorie alle sue formazioni”.