Adani: “Dodô superiore ad Odriozola, ma sta rendendo poco. A Firenze tanti calciatori devono tornare almeno a livelli sufficienti”

In diretta Twitch alla Bobo Tv, ha parlato così l’ex difensore della Fiorentina Daniele Adani: “Dodo secondo me è superiore ad Odriozola, che non sta giocando mai a Madrid. Ma il brasiliano sta rendendo poco, se non niente. Gonzalez sarebbe stato campione del mondo con l’argentina. Per quanto riguarda Jovic, sta dando zero alla Fiorentina. Italiano cerca di fare con quello che ha. Ma i calciatori che sono a Firenze, devono tornare su livelli almeno sufficienti. Italiano è un tecnico ossessionato dal suo mestiere”.