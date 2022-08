Adani esalta Dodò: “Un terzino bravissimo nel dribbling. A differenza di Odriozola ha un’altra qualità quando parte con la palla al piede, in pochi attaccano come lui”

L’ex difensore della Fiorentina Daniele Adani, oggi opinionista, ha espresso a La Gazzetta dello Sport su vari giocatori arrivati in Serie A, elogiando soprattutto un acquisto dei viola, ovvero il terzino brasiliano Dodô: “Stiamo parlando di un laterale tra i più bravi al mondo a giocare dentro al campo, quello della Fiorentina è senz’altro un gran colpo. È bravissimo nel dribbling e, a differenza di Odriozola, ha una qualità tale che quando parte palla al piede garantisce di avere un attaccante o una mezzala aggiunta, invece che un terzino. So che a queste parole qualcuno si starà già chiedendo: ma a difendere? Rispondo con una provocazione. Quanti terzini al mondo attaccano come Dodô? Ve lo dico io: pochi. Certe cose le sentivo dire pure su Cancelo in Italia, abbiamo visto tutti dov’è arrivato oggi”.

E aggiunge: “Dodô a 23 anni ha vinto in Ucraina e giocato in Champions, come può non piacere questo colpo viola?”