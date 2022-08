Adani: “Fiorentina riallineata alle sette sorelle, grazie al lavoro di Italiano e Burdisso. Jovic non era da Real Madrid ma…”

Quale sarà la sorpresa del campionato? A questa domanda, su La Gazzetta dello Sport, ha risposto l’ex difensore di Fiorentina e Inter, ora commentatore televisivo, Daniele Adani.

Adani punta molto sui viola e risponde: “La Fiorentina. Inutile dire Roma, che si sa già che ambisce almeno al posto Champions. La Fiorentina ha migliorato lo scorso anno pure grazie al lavoro di Italiano in panchina e Burdisso fuori, tra mercato e raccordo squadra-società”.

Poi Adani aggiunge: “Hanno riallineato la Fiorentina alle sette sorelle, ora l’obiettivo deve essere dare fastidio a tutte le grandi. E poi c’è Jovic: forse non era da Real Madrid, ma ha fatto la differenza in Germania e in Europa con l’Eintracht“.