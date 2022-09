Adani: “Ingiusto criticare Italiano, ha risollevato la Fiorentina e merita sostegno. Non può avere colpe dopo venti giorni soltanto”

L’e difensore della Fiorentina Lele Adani ha espresso alla Bobo TV il suo parere sulla situazione attuale della Fiorentina e sull’operato svolto fino ad ora dal tecnico viola Vincenzo Italiano: “A Firenze stanno iniziando a dare colpe a Italiano, ma la Fiorentina ha fatto grandi partite contro Napoli, Juventus e contro il Riga ha tirato trenta volte in porta. Ha giocato male contro il Bologna forse quella di ieri è stata la più brutta partita da quando c’è Italiano. Dicono che il tesoretto di Vlahovic è stato buttato via con Cabral e Jovic. Italiano ha preso la squadra 14 mesi fa e l’ha risollevata, la Fiorentina ha fatto tre anni dove lottava per la salvezza, non può essere colpa di Italiano dopo venti giorni. Io non lo conosco, non ci sono andato a cena ma mi sembra sbagliato e molto ingiusto”.

E prosegue così: “A Firenze sussiste un grande amore per la squadra, poi però a volte c’è autodistruzione nell’andare contro corrente. Italiano merita soltanto sostegno, bisogna stare dalla sua parte… siamo solo a settembre, non capisco”.