Adani: “La Fiorentina è una squadra che rispecchia il proprio allenatore. Solamente otto partite fa i viola hanno perso Vlahovic ma…”

L’ex difensore della Fiorentina Daniele Adani, alla Bobo Tv, ha parlato del percorso della squadra gigliata: “Otto partite fa ha perso Vlahovic e hanno fatto gol Torreira e Gonzalez visto che Cabral non è ancora arrivato e Piatek si è fatto male”.

Poi ha proseguito: “Il collettivo della Fiorentina fa la differenza anche quando non fa buone partite, si tratta di una squadra che rispecchia molto il suo allenatore, e Italiano è un ottimo allenatore, ed è meritatamente in alto. Non è come Verona e Sassuolo che erano già instradate, ma ha cambiato totalmente”.