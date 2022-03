Adani: “Milenkovic resti alla Fiorentina se si sente di poter continuare il suo percorso e non da sacrificato. La ricetta giusta per battere l’Inter è…”

Nella sua carriera di calciatore, Daniele Adani ha vestito sia la maglia della Fiorentina che quella dell’Inter. L’attuale commentatore della Rai ha parlato della sfida di sabato in un’intervista rilasciata al Corriere Fiorentino.

“Italiano conosce i giocatori e sa bene come aveva impostato il lavoro con Vlahovic e come invece deve impostarlo senza di lui. Il punto è il collettivo. Dividersi onori e oneri nella manovra, nel palleggio, nello smarcamento, nell’appoggio. Un lavoro che mi sembra stia già facendo bene. La ricetta per battere l’Inter? Aggredire alti i nerazzurri, a costo di accettare l’uno contro uno in difesa, senza mai rinunciare al proprio gioco”.

Su Milenkovic: “Resti solo se motivato. Se si sente di poter continuare il suo percorso a Firenze non da sacrificato”.