Addio al professor Fazzini: Cercò di salvare la Fiorentina dal fallimento

Addio al professor Enrico Fazzini, scomparso all’età di 77 anni, esperto di Diritto tributario che insegnò alla Facoltà di Economia e Commercio di Firenze.

Il 5 giugno 2002, Fazzini venne nominato amministratore giudiziario della Fiorentina, allora ancora di proprietà di Vittorio Cecchi Gori. Incarico ricevuto dal presidente del Tribunale civile su richiesta della procura.

L’impresa che doveva compiere era di quelle ardue: salvare la squadra dal fallimento e arrivare ad iscriverla in Serie B dopo la retrocessione arrivata al termine del campionato 2001/02.

Fazzini si mise d’accordo con Juventus, Inter e Milan e ricevette 7.746.000 euro (15 miliardi in lire) per i due, allora giovani promettenti, Moretti e Ceccarelli. Ma aspettava anche segnali da Vittorio Cecchi Gori, sotto forma di aumento di capitale. Soldi che non arrivarono mai.

Poi altri tentativi, la vendita di quote del club tramite una banca, aste giudiziarie. Ma non vi fu niente da fare: il 1 agosto 2002 il club fallì. Il resto è storia, con l’arrivo dei Della Valle, la costituzione di un’altra società e la ripartenza della C2.