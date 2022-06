Adesso è anche ufficiale: Cragno, il ragazzo di Fiesole, è un nuovo portiere del Monza

La Fiorentina lo aveva cercato per riportarlo a casa, lui che è nato a Fiesole nel 1994. Invece Alessio Cragno nella prossima stagione difenderà i pali del Monza, che ha saputo essere più convincente nei confronti del Cagliari.

L’operazione è stata ufficializzata proprio in questi minuti dal Monza, che precisa come Cragno arriverà in prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.