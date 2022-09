“Adesso molti giocatori penseranno solo al Mondiale e si fermeranno al primo dolorino. Italiano, con i centravanti fai come Prandelli”

Il giornalista Alessandro Bocci, ha toccato il tema reparto offensivo a Radio Bruno: “Adesso, molti giocatori penseranno solo al Mondiale e quindi al primo dolorino si fermeranno. Italiano ha cambiato un po’ e ha dimostrato di avere un piano alternativo. Il ritorno di Nico potrà essere un aiuto importante. Adesso ci aspetta un calendario difficile, ma questa crisi può essere un’occasione di crescita se gestita bene da Italiano.

Poi ha proseguito: “Io stravedo per Kouame, ma si deve trovare in Cabral e Jovic la soluzione per i mali della Fiorentina. Italiano potrebbe sceglierne uno solo, come fece Pandrelli con Vlahovic”.