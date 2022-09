“Adesso parlo io”: il presidente Commisso pronto a intervenire ancora. Ecco quando

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dopo l’ultima conferenza stampa, aveva già annunciato che avrebbe parlato in almeno un’altra occasione prima del suo ritorno negli Stati Uniti. Ebbene, lo farà molto presto, e non in conferenza.

Commisso tornerà a parlare in diretta televisiva, come già fatto in precedenti occasioni, lunedì 26 settembre alle ore 20, come si evince dall’immagine: “Adesso parlo io”. Le sue dichiarazioni saranno trasmesse dai canali TV Sportitalia e Italia 7, canali 60 e 17 del digitale terrestre. E potrebbe non essere l’unica occasione in cui Commisso parlerà prima di lasciare l’Italia…

