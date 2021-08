Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Riccardo Sottil. Dal settore giovanile alla prima squadra viola. Scommesse vinte, chi più chi meno, che sono riuscite a sfondare nel calcio dei grandi. Adesso serve coraggio per provare a lanciarne altri, perché le giovanili della Fiorentina hanno dimostrato di saper cercare e sfornare talenti.

A partire da Alessandro Bianco, regista che piace molto a Italiano, in un ruolo in cui la Fiorentina ancora non ha trovato una vera e propria quadra. C’è da capire se dal mercato in quel ruolo arriverà qualcuno o si punterà sull’accoppiata Pulgar-Bianco, con il primo mentore del compagno di reparto diciottenne. E poi Agostinelli, Dalle Mura, Ranieri… I nomi ci sono, adesso serve coraggio. Perché le scommesse per essere vinte, vanno giocate (e fatte giocare).