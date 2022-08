Advocaat: “Kokorin è il vero talento di un’intera generazione e uno dei migliori calciatori russi della storia. Al mondo non ha mostrato nemmeno il 50% delle sue qualità”

L’ex allenatore dello Zenit San Pietroburgo e della nazionale russa, Dick Advocaat, ha espresso la sua opinione sull’attaccante della Fiorentina, Alexandr Kokorin. E sono volate parole importanti nei confronti del giocatore

“Kokorin è il vero talento di un’intera generazione – ha detto Advocaat in un’intervista rilasciata a Sport24 – è uno dei migliori calciatori russi della storia. Giocatori come lui possono fare quasi tutto in campo. Purtroppo non ha mostrato al mondo del calcio nemmeno il 50% del suo talento. È un peccato che la sua carriera non sia andata nel migliore dei modi”.