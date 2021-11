Affibbiato: “Contro il Milan al Franchi ci saranno più di 30mila persone. Ci stiamo già organizzando per la trasferta di Empoli”

Ivan Affibbiato, Responsabile della Biglietteria ACF Fiorentina, ha parlato durante la trasmissione Artemio in onda su Radio Toscana: “Per la partita con il Milan andiamo verso il sold out per la capienza consentita. Siamo a più di 30mila persone, abbiamo oltre 1700 tifosi milanisti nel settore ospiti. A disposizione c’è solo qualche centinaio di biglietti. Già nelle partite scorse il tifo si sentiva, domani sera ci sarà una bellissima atmosfera. La mole di lavoro degli stewart e del nostro personale di sicurezza è notevolmente aumentata: un conto erano i controlli pre pandemia, ma in questa stagione abbiamo impostato una serie di sistemi che per una partita con oltre 30mila persone prevedono tempi più lunghi. Cercheremo di aprire i cancelli verso le 18.45/19 e chiediamo a chi può di presentarsi con buon anticipo, evitando che la maggior parte delle persone arrivi verso le 20/20.30″.

E poi ha aggiunto: “Stiamo già lavorando al 2022, con tutte le incertezze causate dalla situazione. Abbiamo riattivato tutte le attività usuali e prima della pandemia avevamo accordi con scuole e scuole calcio affiliate per destinare dei biglietti a bambini e ragazzi. Da un paio di partite abbiamo riattivato le modalità di biglietti a prezzi agevolati, domani ci saranno oltre 4000 bambini di società affiliate e scuole. La società vuole riportare bambini e ragazzi allo stadio, è un segno di ritorno verso la normalità. Esodo per la trasferta di Empoli? Abbiamo già fatto incontri con questura e società, definiremo il numero dei biglietti a disposizione e il prezzo del settore ospiti congiuntamente. Vogliamo trovare un accordo di reciprocità sulla disponibilità e sui prezzi che valga per il derby di andata e per quello di ritorno. Tra oggi e domani definiremo le modalità, dovrebbero essere 2500 posti per il settore ospiti”.