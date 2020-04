Proc. Vlahovic: “Finito tutto questo tornerò a negoziare con Pradè, mi hanno chiamato in tanti per Dusan. Ha affrontato il virus…”

L’agente di Dusan Vlahovic, Darko Ristic è intervenuto a Calciomercato24 parlando del ragazzo e del Coronavirus “Onestamente non era preoccupato per il virus e non aveva paura. E’ un ragazzo molto forte di testa e ha saputo affrontare la situazione. Ha fatto tutto quello che i dottori gli avevano detto di fare ed era sicuro che sarebbe passato rapidamente”.

E sul mercato ha detto: “Non appena tutto questo sarà finito, tornerò a negoziare con il direttore Pradè. Al momento, però, non ci pensiamo perché non sono i giorni giusti. La salute è fondamentale. Tante squadre mi hanno chiamato per Dusan. Ovviamente non posso fare nomi ma tante mi stanno chiamando anche in questi giorni perché sono interessate a lui”.