Agostinelli: “Mi ispiro a Castrovilli. Sogno di esultare sotto la Fiesole”

Vittorio Andrea Agostinelli, centrocampista della Fiorentina Primavera, ha rilasciato un’intervista a La Nazione. Queste le sue parole: “Firenze? Mi sono ambientato bene, è una splendida città e i fiorentini sono molto ospitali. Non penso che avrei potuto fare scelta migliore, quando ho deciso di trasferirmi. Fiorentina? La società mi ha prospettato una differente progettualità che a me interessava più di altri aspetti: la famiglia Commisso, poi, crede molto nel settore giovanile e il nuovo centro sportivo ne è la dimostrazione”

Agostinelli si sofferma poi sulle ambizioni della sua Primavera: “La nostra è davvero una bella squadra: lavoriamo per migliorarci ed arrivare a traguardi ambiziosi. Davanti a noi abbiamo la finale di Supercoppa ma preferisco concentrarmi partita per partita: quando arriverà la gara con l’Atalanta sarò pronto per affrontare questa sfida. Castrovilli? Gaetano è un un grandissimo giocatore: lo stimo molto per il modo in cui è riuscito ad affermarsi ed è per me oggi un modello da seguire, visto che anche lui è cresciuto nel Bari e poi è approdato in prima squadra. Ogni giorno lavoro per migliorare la mia tecnica e in tal senso il calciatore a cui mi ispiro è Ronaldo, per la cura maniacale che ha nel voler essere sempre il numero uno. Da bambino invece il mio idolo era Totti. Dove mi vedo tra 5 anni? Ovviamente a Firenze, in prima squadra. E il sogno è esultare sotto la curva Fiesole dopo aver fatto gol“.