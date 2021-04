Agostinelli: “Milenkovic? Potrebbe essere ideale per il Napoli”

L’ex calciatore e allenatore Andrea Agostinelli è intervenuto su 1 Station Radio parlando del futuro del difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic e dell’accostamento al Napoli: “Conosco il difensore della Fiorentina e mi piace molto. Gioca anche in Italia e, dunque, potrebbe essere l’ideale”.

Mentre sulla Nazionale ha aggiunto: “Vincere l’Europeo non è semplice, ma credo che la squadra di Mancini sia tra le 4-5 squadre papabili per poterci riuscire. La forza di questa Nazionale non è in una stella, rispetto ad altre in cui si erge in maniera prepotente, ma sono diversi i giocatori che possono incidere. Il centrocampo è il fiore all’occhiello dell’Italia”