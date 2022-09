Agostinelli: “Quella di Italiano è la Fiorentina più bella degli ultimi anni. Ma ora voglio vedere come uscirà dalle difficoltà”

“La Fiorentina di Italiano è stata la più bella degli ultimi anni, ci sta però anche un momento di negatività in un processo di crescita. Ora voglio vedere l’allenatore, come ne esce e come gestisce la situazione. Il decimo posto in classifica dopo sette giornate non giustifica chissà quante critiche, al netto delle polemiche sulla rosa” ha detto a Radio Bruno l’allenatore e commentatore tv Andrea Agostinelli.

“Il carattere dei grandi giocatori esce quando reagisce al momento difficile, il mezzo giocatore invece si butta giù e non esce dal momento di difficoltà. La reazione del giocatore vero è quella che fa pensare: ‘Ora ti faccio vedere quello che valgo’. Se Jovic non trova spazio da 3 anni, ci sarà qualche motivo, si vede che lui ha bisogno di sentirsi il re indiscusso”.