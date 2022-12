Un’avventura senza minuti in campo quella di Vittorio Agostinelli alla Reggina. Il trequartista della Fiorentina classe 2002 non ha trovato spazio a Reggio Calabria e per lui si prospetta un nuovo prestito a gennaio. Sulle sue tracce ci sono due squadre di Serie C: Pescara e Avellino, che lo prenderebbero in prestito secco. Lo riporta TuttoC.com.