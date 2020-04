Agresti: “Campionato nell’anno solare? Ipotesi che difficilmente verrà perseguita. Un Fiorentina-Juventus tra le partite più belle mai viste”. Ma non è quello del 2013…

Il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti a Radio Sportiva ha toccato alcuni argomenti di attualità ma non solo: “Partita più emozionante a cui ho assistito? Forse Fiorentina-Juventus 3-3 dei primi anni 80, con Antognoni e Platinì in campo. Il rimpianto più grande? L’Europeo 2000, la sconfitta in finale è qualcosa di incredibile. Avremmo meritato quel titolo. Campionato nell’anno solare? Ipotesi che difficilmente verrà perseguita, quando torneremo alla normalità torneremo a giocare da settembre a maggio.