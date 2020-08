Agresti: “Piatek può arrivare alla Fiorentina. Commisso non farà spese folli, ma garantirà al club un futuro più che dignitoso”

Il direttore di Calciomercato.com, Stefano Agresti, intervenuto su Radio Sportiva, ha parlato del prossimo mercato viola dicendo: “Piatek alla Fiorentina? Può arrivare in viola perché Iachini ha bisogno di un bomber. Commisso non farà spese folli per potenziare la squadra ma al tempo stesso può garantire alla Fiorentina un futuro più che dignitoso, alzando l’asticella”.

