Agresti: “Prandelli è l’uomo giusto per la Fiorentina: sarà al servizio di Firenze”

Questo pomeriggio il giornalista sportivo Stefano Agresti, ospite durante Microfono aperto su Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare il ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. Queste le sue parole: “É una scelta particolare. Occorre ricordare le ultime esperienze di Prandelli non proprio positive ma stiamo comunque parlando di un allenatore che a Firenze ha fatto benissimo. Ha fatto bene anche con la Nazionale: abbiamo ancora tutti negli occhi e nella mente il disastroso mondiale in Brasile ma Cesare ha fatto molto bene al campionato europeo precedente arrivando in finale contro la Spagna. É un tecnico che merita il massimo rispetto. Oltretutto con Firenze ha un legame personale e affettivo molto grande. La Fiorentina probabilmente puntava ad un allenatore piu celebrato di Prandelli, penso a Sarri e Spalletti; per il momento no ce l’ha fatta ad arrivare ad un profilo di questo tipo e Cesare è il profilo perfetto sul mercato: accetta di lavorare per Firenze per 7/8 mesi, essendo un tifoso acquisito si metterà totalmente al servizio della Fiorentina. Da questo punto di vista credo che sia l’uomo giusto per i viola. Le idee con le quali si è presentato sono idee intriganti: l’idea di costruire un 4-2-3-1 o un 4-3-3, che giochi un calcio spregiudicato, con i giocatori attuali in rosa penso possa riservare delle sorprese”.

0 0 vote Article Rating