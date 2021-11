Agresti: “Se il Milan riuscisse a prendere Vlahovic farebbe il colpo della vita. Il serbo è il sostituto perfetto di Ibrahimovic”

A calciomercato.com ha parlato il direttore della testata sportiva Stefano Agresti, intervenendo anche sulla prossima partita della Fiorentina contro il Milan e sull’attaccante viola Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:

“Il Milan gioca contro una Fiorentina in forma ma senza difesa, i rossoneri sono i favoriti. Se il Milan riuscisse a prendere Vlahovic, anche se non credo ci riuscirà, farebbe il colpo della vita. Il serbo è il sostituto ideale di Ibrahimovic e ha 19 anni in meno di lui. Ma Vlahovic costa troppi soldi per i rossoneri”