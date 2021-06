Agresti: “Sia Gattuso che Commisso escono sconfitti dalla separazione. I club devono stare attenti a procuratori invadenti”

A Calciomercato.com, nel suo classico punto settimanale, Stefano Agresti ha commentato la vicenda Gattuso-Fiorentina: “Mi viene da dire che Gattuso litiga con tutti, col Milan, il Napoli, con la Fiorentina. Che sia sempre colpa degli altri a me sembra impossibile per cui vuol dire che anche lui a qualche limite e relazionarsi con gli ambienti di lavori. Sia lui che Commisso escono sconfitti da questa vicenda. I procuratori? L’aspetto un po’ nuovo è che i procuratori siano diventati determinanti anche per le sorti degli allenatori, dove poi pretendono dai club che acquistino giocatori delle loro scuderie, si crea un circolo vizioso per il club. La Fiorentina ha litigato con Gattuso per calciatori suggeriti da lui ma legati a Mendes. La Roma ha preso Mourinho, altro allenatore di Mendes, la Lazio con Sarri si è messa in casa Ramadani. Il rischio di mettersi in casa procuratori invadenti esiste”.