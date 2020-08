Agudelo e le difficoltà a calarsi all’interno dei meccanismi di Iachini

Nonostante si giocasse fra una squadra già soddisfatta, la Fiorentina, e un’altra già insoddisfatta, la Spal, nonostante fosse rimasto a casa Ribery (con inevitabile perdita di spettacolo), non è stata una partita da ultima giornata di campionato. Tutto si è svolto senza grandi lampi, in totale normalità e a un ritmo ridotto anche per il caldo di Ferrara, con i suoi 33° all’inizio della gara. Agudelo non si è calato subito all’interno di una squadra che ancora non conosce, Iachini lo ha fatto partire sul centrodestra e poi ha invertito la posizione con quella di Duncan. L’unico merito del colombiano viola è stato quello di partecipare all’azione del gol. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

