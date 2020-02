Agudelo finisce al centro di un caso internazionale. Azione legale contro il Genoa

L’Atletico Huila ha deciso di denunciare alla Fifa il Genoa. Il presidente del club colombiano, Jorge Fernando Perdomo, ha confermato di aver portato avanti un’azione legale contro la società rossoblu per violazioni delle condizioni di trasferimento di Kevin Agudelo.

In sostanza il Genoa non ha pagato l’Atletico Huila, ma non solo. Non ha nemmeno chiesto il consenso della società che possiede il 10% del cartellino al momento del suo passaggio alla Fiorentina.