Tramite il proprio profilo Instagram, il nuovo centrocampista della Fiorentina Kevin Agudelo ha espresso tutta la sua felicità: “Sono molto felice di essere arrivato in questo glorioso club e in questa meravigliosa città. Spero di poter dimostrare molto presto tutte le mie qualità in campo; lottando per questa maglia, per questo club che ha creduto in me e per questa splendida tifoseria”.