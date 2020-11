Agudelo: “Volevo rimanere alla Fiorentina per dimostrare le mie qualità. Ma alla fine ho scelto di giocare”

Kevin Agudelo, ex giocatore della Fiorentina oggi allo Spezia, ha parlato a Diario As della sua breve avventura in riva all’Arno.

Queste le sue parole: “Anche se non ci sono rimasto per tanto tempo, mi è servito per imparare e crescere. Volevo rimanere alla Fiorentina e dimostrare le mie qualità, ma alla fine ho preferito andare via per giocare di più. Così da dimostrare che valgo di più rispetto a quello che ho fatto vedere. Condividere lo spogliatoio con calciatori del calibro di Ribery, Pezzella, Caceres e Castrovilli mi ha resto molto felice. Con tutti loro ho davvero un ottimo rapport e mi hanno anche aiutato, dandomi ottimi consiglio per l’esperienza allo Spezia“.