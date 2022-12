Agustin Rossi promesso sposo al Flamengo: Burdisso si era interessato, ma poi…

C’era anche la Fiorentina tra le squadre interessate ad Agustin Rossi, portiere del Boca Juniors in scadenza di contratto a giugno 2023. La trattativa alla fine non è andata in porto, complice anche l’inserimento deciso del Flamengo che in pochi giorni ha concluso l’operazione. Ma quella della Fiorentina, in un certo senso, potrebbe essere stata una scelta ponderata.

Il giornalista Augusto Cesar ha infatti rivelato a Radio Continental che Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina, avrebbe fatto un passo indietro nel momento in cui i media argentini hanno cominciato ad accostare il suo nome alla trattativa. Il motivo – sempre secondo Cesar – è legato al fatto che Burdisso, avendo un trascorso da dirigente al Boca, non voleva essere visto in maniera negativa dai suoi ex tifosi.