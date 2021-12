Ai dettagli la trattativa per Ikoné: il giocatore ha detto sì alla Fiorentina. Ecco quanto incasserà il Lille a gennaio

Prosegue spedita la trattativa tra Fiorentina e Lille per Jonathan Ikoné. Secondo quanto scrive su Twitter l’esperto di mercato Fabrizio Romano, le operazioni sono giunte alla fase finale con le condizioni personali già concordate.

L’offerta ufficiale della Fiorentina è di 15 milioni, cifra che dovrebbe bastare per aggiudicarsi il giocatore scacciando la concorrenza del Lipsia, emersa in queste ore. D’altro canto Ikoné ha già accettato la proposta di contratto a lungo termine della Fiorentina e la trattativa si concluderà nella finestra di mercato di gennaio.

Jonathan Ikoné has already accepted Fiorentina contract proposal on a long-term contract. Deal set to be completed for January transfer window. 🇫🇷 #Fiorentina

Lille will receive around €15m when negotiations will be finalized. pic.twitter.com/OQKWH2qRRf

