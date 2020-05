Al centro piacciono Kumbulla e Rugani ma c’è un nome nuovo (di rilievo) direttamente dalla Premier League

La Nazione si concentra sul mercato della Fiorentina. Al centro piace la coppia Kumbulla-Rugani, e gli eventuali obiettivi alternativi (come Alessio Romagnoli, che potrebbe decidere di andare via dal Milan) sono complicati. Nelle ultime ore, comunque, si sarebbe fatta strada un’alternativa percorribile. Già, perché Jan Vertonghen si svincolerà alla fine di questa ’pazza’ stagione, con il Tottenham che non ha intenzione di prolungare l’accordo con il 33enne difensore centrale..

