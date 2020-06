Al ‘Franchi’ è tutto pronto per il tour delle scale elicoidali: “Tour operator Dott. Pessina”. FOTO FN: Il nuovo striscione dei tifosi viola

Non solo la politica, il sindaco Nardella, ministri e burocrati vari ma ora anche la Soprintendenza finisce nel mirino dell’ironia dei tifosi della Fiorentina. Negli ultimi minuti è apparso uno striscione sui cancelli del “Franchi”, che rilancia una ironica visita guidata alle scale elicoidali, parte sottoposta a vincolo da parte dell’ente per i beni artistici e paesaggistici della Toscana, dunque intoccabile. Questo il testo della striscione: “Visita guidata per le scale elicoidali. Tour operator Dott. Pessina”.

Intanto domani prenderà la parola il sindaco Nardella mentre sabato, data del primo anniversario da patron viola, dovrebbe toccare proprio a Commisso.