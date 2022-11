Al Mondiale sarà un Uruguay a tinte (ex) viola

L’Uruguay ha diramato le convocazioni per il Mondiale in Qatar. Nella lista sono presenti tre ex Fiorentina come Martin Caceres, Lucas Torreira e Matias Vecino. In attacco confermata la presenza di Edinson Cavani, attaccante di cui si era parlato anche in ottica viola, ultimamente alle prese con qualche acciacco fisico. Fuori invece Agustin Alvarez, altro giocatore seguito a lungo dalla società gigliata, poi finito al Sassuolo.

📋 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 Los 26 seleccionados para defender a Uruguay en la Copa del Mundo. 🇶🇦 @FIFAWorldCup #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/BS8EqdRr1n — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 10, 2022