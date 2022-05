Al Penzo succede di tutto, ma alla fine una perla di Johnsen tiene vive le speranze di salvezza del Venezia che batte Mihajlovic al ritorno in panchina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’unica partita della domenica alle 15, il Venezia dell’ex viola Soncin ospitava il Bologna del ritornato in panchina Mihajlovic, in una sfida decisiva per la salvezza degli arancioneroverdi. Al Penzo l’incontro è terminato con un pirotecnico 4-3, regalando così alla neopromossa veneta almeno un’altra giornata di speranza in Serie A.

La partita è stata piena di reti, con i padroni di casa che sono passati subito sul 2-0. Prima con Henry su assist del portiere Maeenpa e poi con Kyine che ha segnato sulla ribattuta di un rigore da lui stesso sbagliato. Nella ripresa è venuta fuori la squadra di Mihajlovic che ha pareggiato i conti con Orsolini e il solito Arnatutovic, per passare addirittura in vantaggio con una perla di Schouten. Un calcio di rigore molto dubbio, confermato anche dal VAR, ha riportato il match in parità grazie ad un’esecuzione perfetta di Mattia Aramu. Nei minuti di recupero un altro meraviglioso gol di Johnsen.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Milan 77, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Atalanta 59, Fiorentina 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 29, Genoa 28, Cagliari 28, Venezia 25.