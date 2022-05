Al Puccini un evento con tantissimi ex Viola per ricordare la squadra del “Meglio secondi che ladri”: ecco la programmazione e gli ospiti

Lunedì 16 maggio, al Teatro Puccini , andrà in scena l’evento “ Grazie Campioni “, per festeggiare i giocatori della Fiorentina del 1982, la stagione dello scudetto “rubato” dalla Juventus . Saranno presenti i giocatori di quella squadra che nel 1981-82 arrivò seconda in classifica in modo discutibile all’ultima giornata sul campo del Cagliari .

Tra gli ex calciatori viola ci saranno: Giovanni Galli, Renzo Contratto, Antonello Cuccureddu, Roberto Galbiati, Luciano Miani, Armando Ferroni, Luigi Sacchetti, Francesco Casagrande, Daniel Bertoni, Eraldo Pecci, Paolo Monelli, Giancarlo Antognoni, Mario Paradisi, Andrea Orlandini, Marco Baroni, Giancarlo De Sisti e Luca Bartolini. Anche l’allora presidente Ranieri Pontello sarà presente, così come il direttore sportivo Tito Corsi.

Sul palco del “Puccini” racconteranno cosa accadde non solo il giorno di Cagliari, ma in tutta la stagione che per la Fiorentina resta comunque storica. Da quel 16 maggio sono passati 40 anni e da allora i viola non hanno mai più conquistato il secondo posto. Inoltre alle 18:30 sarà proiettata al maxischermo la partita Sampdoria Fiorentina e alle 21 sarà la volta di “Grazie Campioni”. L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.