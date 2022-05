Al Real Madrid basta un gol per battere il Liverpool e vincere la 14esima Champions League della sua storia

Da poco terminata a Parigi la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid.

Primo tempo bloccato sullo 0-0, con protagonista assoluto Cortuois, che evita più volte il gol dei Reds. Passano in vantaggio i blancos con Benzema, ma l’arbitro annulla la rete per fuorigioco dopo un lungo check al VAR. Il Real deve aspettare il 59esimo per vedersi convalidare il gol di Vinicius, che mette dentro a porta vuota su cross di Valverde. L’1-0 rimane tale fino al 90′ più recupero, con il Real Madrid che vince la sua 14esima Champions League della sua storia.