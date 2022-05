Al Siviglia piacciono due obiettivi di mercato della Fiorentina. Un difensore argentino ma non solo…

Terminati i campionati adesso è subito tempo di calciomercato, con i soliti nomi che si rincorrono tra pretattica e trattative già ben avviate. La Fiorentina è alle prese con alcune questioni piuttosto spinose, ma nel frattempo si pensa anche a rinvigorire una rosa che avrà bisogno di incalzi in vista della prossima stagione che vedrà i viola impegnati anche in Conference League. Uno dei finalisti della competizione vinta dalla Roma è da tempo sui taccuini della dirigenza viola, ovvero il difensore del Feyenoord Marcos Senesi. Sul giocatore argentino però ha messo gli occhi anche il Siviglia, alla ricerca di nuovi innesti per il reparto arretrato.

Gli andalusi però pensano anche ad un altro nome che nelle scorse settimane è rimbalzato nell’orbita gigliata. Stiamo parlando di Luis Alberto, ancora indeciso sul proprio futuro. La sua permanenza alla Lazio è tutt’altro che scontata, e come riporta Sport, il fantasista classe 1992 è finito nella lista dei desideri del ds Monchi. Vedremo se la Fiorentina vorrà inserirsi nella corsa al centrocampista spagnolo, pur sapendo che Lotito non farà sconti a nessuno, ma molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore.