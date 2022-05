Al termine il primo torneo di eSport Viola eLEAGUE organizzato dalla Fiorentina: ecco la data e il luogo delle finali

Giovedì 26 dalle ore 16 appuntamento al Different Store Firenze per la fase conclusiva del 1° torneo Viola eLEAGUE organizzato da Fiorentina ed Hexon per gli appassionati degli esport. Dopo oltre 1400 ore di sfide on-line sarà l’occasione per i 4 finalisti di testare dal vivo, faccia a faccia, le proprie abilità nella cornice del concept store di Linkem, quest’anno al fianco del team viola nella veste di Principal Esport Partner a rafforzare un sodalizio di lunga data.

Ad animare il pomeriggio, nello store DIFFERENT di via De Sanctis 34, sarà inoltre presente il team Pro Player ACF Fiorentina Esports composto da Alessio “Godmode” Carbone e Francesco “Virgil” Allocca, fresco finalista della eSerie A.