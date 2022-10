Al Verona non basta il gol di un ex Fiorentina: il Sassuolo la ribalta e bussa alle big. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

È da poco terminata l’undicesima giornata di Serie A TIM. Il posticipo Sassuolo-Verona è terminato sul punteggio di 2-1, dopo 90 minuti belli e spettacolari. I gialloblù passano in vantaggio dopo appena cento secondi, in un modo assai curioso: Ceccherini fa piovere in area un pallone che Henry non sfiora, Consigli viene ingannato e dunque l’ex difensore della Fiorentina può festeggiare la rete. Per il Sassuolo pareggia Lauriente, intorno alla mezz’ora, con una serpentina capolavoro. Un Verona commovente non basta: troppe occasioni sprecate. E allora ne approfittano i padroni di casa, con il definitivo 2-1 siglato da Frattesi. Per gli scaligeri, è addirittura la sesta sconfitta consecutiva.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 29, Milan 26, Atalanta 24, Lazio 24, Roma 22, Udinese 21, Inter 21, Juventus 19, Sassuolo 15, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Verona 5, Cremonese 4.