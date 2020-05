Alberti contro: Scatta la volata per la Primavera della Fiorentina. Ma Gilardino ha anche un’altra proposta…

Alberto Aquilani e Alberto Gilardino. Due ex giocatori della Fiorentina, due candidati seri alla panchina della Primavera viola. Scatta la corsa per arrivare a sedersi sulla ‘poltrona’ che è stata di Emiliano Bigica negli ultimi tre anni, ma che non sarà più sua dopo la decisione presa dalla società di non rinnovare la collaborazione.

C’è da dire però che per quanto riguarda Gilardino potrebbe esserci la possibilità di andare alla guida del Piacenza in Serie C. Questo è quello che scrive su di lui Tuttosport. Anche in questo caso si tratterebbe di un ritorno perché il Gila ha vestito anche la maglia biancorossa nel corso della sua carriera di calciatore.